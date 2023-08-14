В России насчитывается около 54 млн единиц автомобильной техники | АВТОСТАТ

В России насчитывается около 54 млн единиц автомобильной техники

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В России насчитывается около 54 млн единиц автомобильной техники

Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.
Все оперативные данные

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 53,89 млн автотранспортных средств.

85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 45,74 млн штук. Также в России насчитывается 4,12 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,67 млн грузовиков. А самым малочисленным сегментом в парке автомобильной техники по-прежнему являются автобусы – их зарегистрировано 0,36 млн единиц.

Более подробная информация обо всех транспортных средствах в разрезе марок, моделей, регионов, а также по году выпуска и типу владельца, содержится в специальном отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиавтобусылегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобилипарк

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