OMODA C5 получил черную спецверсию в России

Российские дилеры OMODA начали продажи специальной серии кроссовера OMODA C5 Black Diamond. Эксклюзивное исполнение модели доступно в комплектации Ultimate для переднего привода и Supreme для полного привода соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Экстерьер OMODA C5 Black Diamond отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Завершает облик фирменная решетка радиатора Star Diamond, создающая трехмерный визуальный эффект и подчеркивающая динамичный облик модели. Дополнил лаконичный внешний вид черный интерьер кроссовера.

Специальная серия OMODA C5 предлагается с двумя типами силовых агрегатов: 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, и 150-сильным двигателем объемом 1,6 л в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Стоит отметить, что флагманский кроссовер OMODA C5 является бестселлером марки на российском рынке. По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 17224 автомобиля этой модели, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Кроме того, в мае 2023 года у российских дилеров появился седан OMODA S5, а в августе стартуют продажи спортивной версии седана OMODA S5 GT. В четвертом квартале 2023-го на российском рынке дебютирует первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA