КАМАЗ в августе планирует выпустить более 3 тысяч грузовиков

КАМАЗ в августе планирует выпустить более 3 тыс. грузовых автомобилей. Напомним, после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска предприятие возобновило работу с 7 августа, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951. Также продолжится сотрудничество с партнерами в сфере развития газомоторной техники на доступной компонентной базе.

В целом по итогам 2023 года КАМАЗ планирует увеличить производство порядка на 12% до более чем 50 тыс. грузовиков. При этом в связи с повышенным спросом на полноприводные автомобили их доля в общем объеме выпуска предприятия увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

Фото: КАМАЗ