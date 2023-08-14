АВТОВАЗ возобновил производство LADA Largus

АВТОВАЗ перезапускает производство универсалов и фургонов LADA Largus. Таким образом, первые товарные автомобили этого семейства сошли c конвейера предприятия на месяц раньше намеченного срока, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на производственной площадке в Ижевске до конца нынешнего года.

Также в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования. Напомним, ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на предприятие «ЛАДА Ижевск». Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Напомним, выпуск семейства LADA Largus стартовал на АВТОВАЗе в 2012 году. Автомобиль является перелицованной версией Dacia Logan MCV. После ухода из России концерна Renault-Nissan в прошлом году, производство «Ларгусов» было приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих. В июле 2022 года была собрана небольшая партия в 1800 экземпляров. Несмотря на это, уже в мае нынешнего года в СМИ сообщалось, что у дилеров практически не осталось универсалов и фургонов LADA Largus.

По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 719 универсалов (-92,9%) и 518 фургонов LADA Largus (-88%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ