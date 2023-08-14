Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Эту информацию газете «Известия» подтвердили в пресс-службе «МБ Рус» – дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем. В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили наличие проблем с доступом к ПО, причем пострадали и другие марки. Одновременно, отметили источники в отрасли, доступ ограничил также и концерн BMW. Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин, считают эксперты. Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и приобретать более простые модели автомобилей.

Напомним, в апреле 2023 года Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Таким образом ГК «Автодом» получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

В ближайшее время ГК «Автодом» обещает назвать своего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства на подмосковном заводе. Важнейшим фактором для компании является сохранение рабочих мест сотрудников предприятия.

Условия сделки по приобретению ГК «Автодом» российских активов Mercedes-Benz не раскрываются. Известно, что Mercedes-Benz имеет опцион на обратный выкуп своих активов в России в течение шести лет.

Напомним, в марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mercedes-Benz в нашу страну были остановлены, а в октябре штутгартская компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в нашей стране дилерскому холдингу «Автодом».

Открытие завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялось в апреле 2019 года. На предприятии выпускались седаны Mercedes-Benz Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность завода составляет более 25 тыс. автомобилей в год. Предприятие охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки.

Фото: Mercedes-Benz