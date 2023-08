«АВТОСТАТ» назвал 3-летние китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили 3-летние китайские кроссоверы*, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года.

Как показало исследование, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Через три года после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2020-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 152,9%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Changan CS35 Plus могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.