«АВТОСТАТ» назвал 3-летние китайские кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Как показало исследование, среди автомобилей из КНР по этому показателю лидирует Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Через три года после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2020-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 152,9%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Changan CS35 Plus могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

В рамках исследования « Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) » эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили 3-летние китайские кроссоверы*, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года.

На втором месте в нашем рейтинге расположился Chery Tiggo 4, оснащенный 2-литровым двигателем и «автоматом». Индекс RV данного кроссовера составляет 144%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Geely Coolray с 1,5-литровым мотором и АКП – его результат равен 140,4%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно для многих машин, которыми сегодня владеют россияне. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* Учитывались модели, которые за прошедшие три года были представлены в официальных продажах марок.

Фото: АВТОСТАТ