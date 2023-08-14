Рынок автобусов с пробегом в 1 полугодии вырос на 14%

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев нынешнего года в России было куплено 7424 подержанных автобуса (без учета LCV). Это на 14% больше, чем в 1 полугодии 2022-го.

Почти половина (49,5%) вторичного рынка автобусов приходится на отечественную марку PAZ. С января по июнь «пазики» с пробегом были приобретены в количестве 3676 штук. Далее, с огромным отставанием от лидера, идет корейский Hyundai, результат которого составил 533 б/у экземпляра. Третью и четвертую позиции занимают российские бренды NEFAZ и LIAZ (454 и 413 шт. соответственно). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных автобусов в РФ белорусский MAZ с показателем 297 единиц.

Первые три позиции в модельном рейтинге вторичного рынка автобусов принадлежат «пазикам». Лидирует тут PAZ 3205, который за полгода разошелся тиражом в 1831 экземпляр. PAZ 3204 – второй (1107 шт.), а PAZ 4234 – третий (500 шт.). В ТОП-5 также попали NEFAZ 5299 (453 шт.) и Hyundai County (385 шт.).

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Фото: Avito