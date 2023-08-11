В России появится новый автомобильный бренд Luxeed

Компания Chery решила зарегистрировать в России новый бренд Luxeed. Об этом сообщает портал Speedme, обнаруживший на официальном сайте Росстандарта заявление от компании Сhery на графическое решение логотипа Luxeed.

В Китае как раз несколько дней назад была показана первая модель бренда Luxeed – электрический седан EH3, созданный в результате партнерства Chery и Huawei. Пока опубликовано единственное фото модели, и то только в соцсетях, но в ближайшие недели ее обещают представить официально, возможно это произойдет на автомобильной выставке в Чэнду.

Chery предоставил для новинки свою современную платформу E0X, которая позволяет использовать батарею с запасом хода до 700 км, Huawei – начинил седан всевозможными современными мобильными «примочками», в том числе рядом разработок, связанных с системой беспилотного вождения. Так, уже известно, что система Huawei ADS 2.0, которой оснастили электромобиль, включает в себя датчик LiDAR, 11 HD-камер, три радара миллиметрового диапазона и многое другое.

Без вмешательства ручного управления система позволяет проехать электрокару до 200 км – как на автомагистралях, так и в городах (благодаря заложенной функции Navigation Cruise Assist).

Эксперты полагают, что в дальнейшем появится целая линейка электромобилей под маркой Luxeed.

Фото: Speedme