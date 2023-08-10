«Автотор» разработает собственный электромобиль под брендом Amber Auto

Калининградский завод «Автотор» приступил к разработке собственного электромобиля. Впрочем, речь идет не только об электрокаре, а о новом компактном легковом автомобиле, у которого одна из версий будет полностью электрическая, а вторая может работать на бензине или газомоторном топливе.

Как рассказал на пресс-завтраке главный акционер компании «Автотор» Владимир Щербаков, в проекте – три вида компактных автомобилей: для молодежи, семейный вариант и комплектация для людей с ограниченными возможностями. Что касается этого последнего варианта, то, как сообщает калининградский интернет-портал «Клопс», для людей с ограниченными возможностями будет продумана такая конструкция, чтобы человек на коляске мог сам заехать, закрепиться и управлять машиной.

Владимир Щербаков полагает, что в дизайне автомобиля должен прослеживаться европейский стиль, по типу MINI. При этом «Автотор» совсем не претендует на то, чтобы этот автомобиль выпускался под брендом завода, вероятнее всего, этим будет заниматься отдельная компания. «Поскольку «Автотор» сохраняет свою позицию на рынке как контрактный производитель, являющийся производственным партнером других компаний, у нас нет амбиций и возможностей создать собственный автомобиль В-, С-, D-, E-классов. Эта экономическая гонка пока не для нас», - заключил Щербаков. Он пояснил, что опытные образцы уже есть, работа по ним ведется, предстоит провести цикл испытаний, в том числе краш-тесты. Напомним, ранее заявлялось, что платформа, лежащая в основе будущей новинки, является собственной разработкой «Автотора» и ему принадлежат интеллектуальные права на нее.

Как будет называться новинка? Было предложение как-то увековечить слово «янтарь» в названии бренда («Янтарь Аuto»?), чтобы связать автомобиль с историей места происхождения, но, судя по всему, сейчас руководство завода больше склоняется к названию Amber Auto – аббревиатура выглядит более эффектно («АА»). В общем, пока имя не зарегистрировано и находится на стадии разработки и утверждения.

Про стоимость электромобиля на данном этапе тоже говорить еще рано, однако руководство «Автотора» надеется, что все-таки это будет бюджетная версия, меньше 1 млн рублей. Время покажет, что получится в итоге.

Ранее сообщалось, что «Автотор» планирует собрать пилотную партию компактных электромобилей уже в четвертом квартале 2023 года, а запустить завод по производству в 2024 году. При этом предприятие готово вложить в проект почти 4 млрд рублей инвестиций.

Фото: «Автотор»