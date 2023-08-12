Авторынок Казахстана в июле увеличился на 62%

В Казахстане по итогам июля 2023 года было продано 18 836 единиц новой автомобильной техники, что на 61,5% больше показателя годичной давности, сообщает Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). Из этого количества 17 609 экземпляров составили легковые и легкие коммерческие автомобили, а 1 227 штук – грузовики и автобусы.

Как отмечают в АКАБ, июль продемонстрировал один из лучших показателей в истории казахстанского авторитейла за последние годы. При этом рекордные показатели ежемесячных продаж фиксируются уже четвертый месяц подряд (начиная с апреля). Так, по отношению к июню объемы реализации автомобильной техники увеличились на 11,9%.

Лидером на казахстанском авторынке во второй месяц лета снова стал Hyundai, результат которого составил 5 135 машин (+97%). Второе место заняла Chevrolet (3 754 шт.), продажи которой упали на 6,2%. Третью строчку традиционно занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 303 экземпляров (+70,6%). Далее следует Toyota с показателем 1 183 реализованных машины (+31%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery, чьи дилеры реализовали 1 019 автомобилей (рост в 2,7 раза).

Что касается модельного рейтинга, то в июле его по-прежнему возглавляет седан Chevrolet Cobalt с результатом 2 155 штук. В тройку лидеров здесь также попали кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Bayon (1 240 и 1 217 шт. соответственно).

Также стоит отметить, что за 7 месяцев нынешнего года в Казахстане было продано 102 087 единиц автомобильной техники – на 60,5% больше по сравнению с результатом января – июля 2022-го.

Фото: chevrolet-auto.kz