Рынок подержанных грузовиков в 1 полугодии вырос на 21%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2023 года объем российского рынка грузовых автомобилей с пробегом составил 111,9 тыс. единиц. Это на 21% превышает аналогичный показатель 1 полугодия прошлого года.

Традиционно на вторичном рынке грузовиков лидируют отечественные марки. На первом месте здесь находится KAMAZ с долей чуть более четверти (25,5%). В количественном выражении это составляет 28,5 тыс. купленных за полгода б/у «камазов». Вторую строчку, с заметным отставанием, занимает российский бренд GAZ (9,4 тыс. шт.). Третьим на «вторичке» по итогам 6 месяцев стал белорусский MAZ с показателем 7,8 тыс. единиц. Кроме них, в пятерку лидеров попали шведский Volvo (7,8 тыс. шт.) и немецкий MAN (6,8 тыс. шт.).

В модельной структуре рынка подержанных грузовых машин первенство принадлежит Volvo FH. За полгода семейство таких грузовиков на вторичном рынке разошлось тиражом в 5 тыс. экземпляров. На втором месте расположился KAMAZ 65115 (4,1 тыс. шт.), на третьем – Mercedes-Benz Actros (3,6 тыс. шт.). DAF Trucks XF-Series занял четвертую позицию в рейтинге с результатом 3,5 тыс. штук. Замкнул ТОП-5 самых популярных грузовых автомобилей с пробегом KAMAZ 43118 (2,9 тыс. шт.).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: Avito