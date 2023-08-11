В России представлен пикап Dongfeng DF6

Официальный дистрибьютор бренда Dongfeng – компания «Моторинвест» – представила полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6. Изначально автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury, сообщает пресс-служба компании. О стоимости модели пока не известно.

В длину пикап достигает 5310, в ширину – 1850, в высоту – 1810 мм. Грузовой отсек имеет следующие размеры: 1520х1520х475 мм. Допустимая масса автомобиля – 2499 кг. Именно благодаря этому Dongfeng DF6 не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны. Дорожный просвет равен 220 мм. Привод – полный, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Кабина у пикапа Dongfeng DF6 четырехдверная с двумя рядами сидений и вмещает до 4 человек. Интерьер выполнен из экокожи. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и система стабилизации.