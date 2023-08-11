В России представлен пикап Dongfeng DF6 | АВТОСТАТ

В России представлен пикап Dongfeng DF6

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В России представлен пикап Dongfeng DF6

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Официальный дистрибьютор бренда Dongfeng – компания «Моторинвест» – представила полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6. Изначально автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury, сообщает пресс-служба компании. О стоимости модели пока не известно.

В длину пикап достигает 5310, в ширину – 1850, в высоту – 1810 мм. Грузовой отсек имеет следующие размеры: 1520х1520х475 мм. Допустимая масса автомобиля – 2499 кг. Именно благодаря этому Dongfeng DF6 не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны. Дорожный просвет равен 220 мм. Привод – полный, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Кабина у пикапа Dongfeng DF6 четырехдверная с двумя рядами сидений и вмещает до 4 человек. Интерьер выполнен из экокожи. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и система стабилизации.

В России представлен пикап Dongfeng DF6

Автомобиль может оснащаться одним из двух двигателей. Базовый мотор – дизельный объемом 2,5 литра (136 л.с., 305 Нм) Также предлагается 2,3-литровый «дизель» (163 л.с., 380 Нм). В гамме коробок передач – восьмидиапазонный «автомат», пяти- или шестиступенчатая «механика».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале августа 2023 года начались продажи бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max. Всего же линейка бренда на российском рынке будет включать 5 – 7 моделей, об этом агентству «ТАСС» рассказал управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Полный список дилеров Dongfeng (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «Моторинвест»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкикитайские автомобилисегмент pickupdongfengdongfeng t6

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