Volkswagen не планирует возвращаться в Россию

Концерн Volkswagen AG окончательно закрыл сделку по передаче собственности компании AGR Automotive Group. Об этом «Аргументам и фактам» сообщили в пресс-службе AGR Automotive Group. В частности, российская компания приобрела заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге, склад запчастей и аксессуаров в Подмосковье, бизнес в сфере финансовых услуг ООО «Арт-Финанс», а также многие информационные ресурсы, в том числе социальные сети.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские власти согласовали эту сделку в 125 млн евро без опциона на обратный выкуп. Максимальная производственная мощность предприятия в Калуге составляет 225 тысяч автомобилей в год. В последнее время на калужском заводе выпускались три модели: кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Напомним, что губернатор Калужской области Владислав Шапша говорил о том, что первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года. Массовое производство должно начаться через 12 месяцев. По его словам, на первом этапе автомобили будут выпускаться методом крупноузловой сборки с последующей локализацией производства.

AGR Automotive Group принадлежит структуре дилера «АВИЛОН» и занимается продажей автомобилей, запасных частей, а также организацией технического обслуживания на территории России.

Фото: Volkswagen