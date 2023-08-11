Канадский производитель автокомпонентов Magna продал свои активы российской компании

Компания Magna, которая в России специализировалась на производстве автокомпонентов, продала свои заводы российской компании, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, новым владельцем стало отечественное ООО «Ё-Мобиль» (ранее – ООО «Делонж»), зарегистрированное в 2012 году. Российская компания стала владельцем 100% долей в четырех дочерних предприятиях канадского производителя компонентов, а именно: «Магна Санкт-Петербург» и «Питерформ», а также «Магна Ситинг Нижний Новгород» и «Магна Ситинг Рус». Все компании зарегистрированы в Татарстане.

Вышеперечисленные предприятия выпускали различные комплектующие для автомобилей, в том числе сиденья для иностранных автопредприятий, которые вели свою деятельность в России. Наиболее крупной из проданных дочерних компаний была «Питерформ». Около 90% ее выручки, согласно отчетности, приходилось на петербургский завод Hyundai. В течение года ООО «Питерформ» приостановило производство и уволило более 600 сотрудников, отразив в отчетности 1,8 млрд рублей убытка.

Основным видом деятельности компании «Ё-Мобиль» являются железнодорожные пассажирские перевозки. Владельцы – Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%). До 2017 года компания принадлежала бывшему советнику главы «Уралвагонзавода» (УВЗ) Игорю Тимошину.

Фото: www.magna.com