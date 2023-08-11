Белорусский авторынок в июле вырос более чем вдвое

Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии по итогам июля 2023 года составили 1627 единиц, что более чем в 2 раза выше показателя годичной давности. При этом по отношению к июню нынешнего года наблюдается снижение на 20,7%. По итогам же семи месяцев в республике было реализовано 9673 новых машины, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Безусловным лидером продаж в этой республике остается Geely, на долю которой в июле пришлось более 70%. Так, за месяц в Белоруссии было продано 1155 автомобилей китайской марки. На втором месте располагается отечественный бренд LADA с показателем 218 реализованных машин. Третью позиция занял немецкий Audi, результат которого составил 65 единиц.

Как отмечают в БАА, появление трех новых автобрендов (EXEED, Voyah и FAW) в первом полугодии пока не оказали существенного влияния на всплеск активности покупателей. Поэтому во втором полугодии в ассоциации ожидают появления на рынке новых игроков, которые представят потенциально интересные для покупателей модели.

Фото: ООО «Ардера»