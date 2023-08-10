В России появятся обновленные кроссоверы бренда EXEED – LX и VX

EXEED привезет в нашу страну сразу две обновленные версии премиальных автомобилей бренда – это кроссоверы LX и VX. Планируется, что в продажу они поступят уже осенью этого года. Об этом порталу «Китайские автомобили» рассказали представители бренда в ходе пресс-тура, посвященному выходу нового EXEED RX, который был недавно представлен российскому потребителю.

Второе поколение EXEED VX дебютировало в Китае весной 2023 года. От прежней версии автомобиль отличается массивной решеткой радиатора с вертикальными прутьями и более массивным передним бампером. И если в экстерьере изменения минимальны, то от прежнего интерьера почти ничего не осталось. Общий стиль схож с новым кроссовером RX, но детали различаются и напоминают салоны Mercedes-Benz. Их роднит подрулевой рычажок коробки передач и управление электроприводами кресел на дверях.

На центральном тоннеле EXEED VX расположились ниши для хранения, подстаканники и площадки для беспроводной зарядки. Опционально в автомобиле устанавливают десять подушек безопасности, площадки для беспроводной зарядки и многое другое. В Китае доступен автомобиль в шести- или семиместном исполнении.