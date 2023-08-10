В России появятся обновленные кроссоверы бренда EXEED – LX и VX

EXEED привезет в нашу страну сразу две обновленные версии премиальных автомобилей бренда – это кроссоверы LX и VX. Планируется, что в продажу они поступят уже осенью этого года. Об этом порталу «Китайские автомобили» рассказали представители бренда в ходе пресс-тура, посвященному выходу нового EXEED RX, который был недавно представлен российскому потребителю.
Второе поколение EXEED VX дебютировало в Китае весной 2023 года. От прежней версии автомобиль отличается массивной решеткой радиатора с вертикальными прутьями и более массивным передним бампером. И если в экстерьере изменения минимальны, то от прежнего интерьера почти ничего не осталось. Общий стиль схож с новым кроссовером RX, но детали различаются и напоминают салоны Mercedes-Benz. Их роднит подрулевой рычажок коробки передач и управление электроприводами кресел на дверях.
На центральном тоннеле EXEED VX расположились ниши для хранения, подстаканники и площадки для беспроводной зарядки. Опционально в автомобиле устанавливают десять подушек безопасности, площадки для беспроводной зарядки и многое другое. В Китае доступен автомобиль в шести- или семиместном исполнении.
Двухлитровый турбированный двигатель мощностью 261 л.с. остался прежним. При этом появился 8-ступенчатый «автомат». Роботизированная коробка передач тоже будет доступна. В Китае обновленный EXEED VX предложен в шести комплектациях с передним или полным приводом по цене от 193 900 до 233 900 юаней.
Компактный кроссовер EXEED LX внешне практически не будет отличаться от прежней версии. Главное отличие – более крупная решетка радиатора. Основные изменения коснулись салона автомобиля. Видоизменились передняя панель, центральный тоннель и дверные карты. Руль стал двухспицевым. В Китае EXEED LX предложен с двигателями 1,5, 1,6 и 2 л, также есть гибридная версия. Актуальные цены – от 109 900 до 162 800 юаней.
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Фото: EXEED