Как изменятся цены на автомобили LADA?

АВТОВАЗ не планирует повышать цены на базовые, бюджетные и наиболее локализованные автомобили бренда LADA, отмечает «Российская газета» со ссылкой на саму компанию.

При этом на заводе не исключают корректировки цен на наиболее оснащенные версии моделей. Как отметили в самой компании, это связано с комплектацией машин дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы.

Также на АВТОВАЗе подчеркивают, что корректировка цен на более оснащенные автомобили – благодаря государственной поддержке – не связана с повышением утилизационного сбора.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов высказал мнение, что цена самой бюджетной модели LADA Granta не должна превышать 700 тысяч рублей. При этом базовые опции, такие как подушки безопасности, будут присутствовать в оснащении автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев нынешнего года российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали почти 173 тысячи машин, что вдвое выше показателя за аналогичный период 2022-го. Кроме этого, АВТОВАЗ в текущих условиях подтвердил свой план по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ