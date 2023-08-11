В «Титановой долине» будет построен завод по производству автозапчастей

Компания ROSSKO, являющаяся ведущим дистрибьютором запчастей в России, построит крупный завод по производству автомобильных запасных частей. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

В планах – построить несколько цехов, которые должны закрыть потребности российского рынка и сборочных предприятий в наиболее важных группах автокомпонентов (практически для всех типов легковых автомобилей). На первых порах будет налажен выпуск тормозных дисков, причем разных типов – цельнолитые, вентилируемые, композитные, с подшипниками. Здесь же будут выпускаться тормозные барабаны, корпуса суппортов. Позже в ассортимент добавятся диски для грузовых автомобилей. Проектная мощность производства – 5,6 млн дисков в год.

Запуск первой очереди завода запланирован на 2025 год. Предприятие будет производить тормозные диски и тормозные суппорта для всех типов легковых автомобилей, а в дальнейшем и грузовых. С запуском второй очереди производства планируется начать выпуск тормозных колодок. А на следующем этапе развития проекта – через три года – будут построены корпуса для производства деталей подвески.

Отметим, что уже сегодня проект пошел дальше обсуждаемых планов и намерений. Так, производство будет располагаться в ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область, город Верхняя Салда). В июле 2023 года ROSSKO подписала соглашение (выделено 10 га территории), просчитало объем инвестиций (около 7,5 млрд рублей) и на данном этапе завершает проектные работы. По планам, строительство производственного комплекса должно начаться в апреле 2024 года.

Созданный впоследствии завод будет представлять собой производство полного цикла. В двух корпусах первой очереди будут располагаться литейный цех и цех механической обработки и упаковки. Их общая площадь составит около 25 тыс. квадратных метров. Запуск первой очереди предприятия позволит создать примерно 500 рабочих мест в регионе.

Фото: ROSSKO