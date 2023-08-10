У кроссовера Jetour Dashing появилось два новых цвета

Бренд Jetour расширил цветовую гамму для компактного кроссовера Dashing. Как сообщает пресс-служба китайской марки, российским клиентам стали доступны два новых оттенка – Techno Grey (светло-серый) и Aurora Green (изумрудно-зеленый).
Они добавились к пяти уже существующим цветам: «Галактический черный», «Лунный белый», «Шелковый красный», «Ванильный голубой» и «Призрачный серый». Новые цвета экстерьера будут предлагаться с двумя вариантами исполнения интерьера: красно-черный и серо-белый. Автомобили в новых цветах кузова появятся в официальных дилерских центрах бренда до конца августа 2023 года.
Напомним, что компактный городской кроссовер Jetour Dashing является уже второй моделью бренда, которая официально появилась в России наряду с флагманскимо Jetour X90 Plus. Продажи Dashing стартовали в июне этого года.
Для российского потребителя кроссовер доступен в двух версиях с бензиновыми турбированными двигателями. Первая оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Также кроссовер доступен в версии с 1,6-литровым мотором мощностью 190 л.с., который комплектуется 7-ступенчатым «роботом».
В базовой комплектации Jetour Dashing оснащен светодиодной оптикой и бесключевым доступом. В салоне автомобиля установлены цифровая приборная панель и интеллектуальный цифровой дисплей. Также имеются голосовое управление, проекция экрана телефона и беспроводная зарядка. Салон – кожаный. Для российских клиентов предусмотрен расширенный «зимний пакет», в который входит подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В максимальной комплектации Luxury также подогреваются оба ряда сидений и боковые зеркала заднего вида.
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Фото: Jetour