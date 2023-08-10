У кроссовера Jetour Dashing появилось два новых цвета

Бренд Jetour расширил цветовую гамму для компактного кроссовера Dashing. Как сообщает пресс-служба китайской марки, российским клиентам стали доступны два новых оттенка – Techno Grey (светло-серый) и Aurora Green (изумрудно-зеленый).

Они добавились к пяти уже существующим цветам: «Галактический черный», «Лунный белый», «Шелковый красный», «Ванильный голубой» и «Призрачный серый». Новые цвета экстерьера будут предлагаться с двумя вариантами исполнения интерьера: красно-черный и серо-белый. Автомобили в новых цветах кузова появятся в официальных дилерских центрах бренда до конца августа 2023 года.

Напомним, что компактный городской кроссовер Jetour Dashing является уже второй моделью бренда, которая официально появилась в России наряду с флагманскимо Jetour X90 Plus. Продажи Dashing стартовали в июне этого года.