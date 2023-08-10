Компания JAC объявила цены и комплектации нового пикапа T8 Pro

На официальном сайте компании JAC Motors появились цены и комплектации нового для России пикапа JAC T8 Pro. Собственно, комплектация у пикапа одна - Full Extra. Но на выбор предложены два турбированных мотора: дизельный (2 л; 139 л.с.) и бензиновый (2,4 л; 204 л.с.). Оба двигателя соответствуют экологическому классу «Евро-5» и работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом.

Размеры пикапа следующие: 5325 х 1880 х 1830 мм. Размеры грузового отсека: 1520 х 1520 х 470 мм. Грузоподьемность пикапа составляет 900 кг. Дорожный просвет - 220 мм. Средний расход топлива на 100 км находится в интервале 9,3 - 9,5 литра.

В оснащение пикапа JAC T8 Pro входят ксеноновые фары головного света, кондиционер, сиденья с кожаной отделкой, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, парковочные датчики спереди и сзади, система кругового обзора, круиз-контроль, цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, датчик света, обогрев передних сидений, медиасистема с экраном диагональю 10,4 дюйма и 6 динамиками.

Автомобиль имеет две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), также в наличии есть системы ABS+EBD+BOS+HBA+ESC+TCS+VDC. Кроме того, в помощь водителю имеются: ассистент трогания на подъеме HHC, система мониторинга давления в шинах TPMS, электронный стояночный тормоз и многое другое. Стоимость такого пикапа - от 2 820 000 рублей.

Отметим, что в линейке JAC в России уже есть один пикап - Т6. У него похожие характеристики, но цена немного ниже - 2 550 000 рублей.

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Фото: JAC