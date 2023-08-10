«Автотор» может локализовать производство на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, находится в простое с весны 2022 года – после того, как иностранные бренды начали покидать российский рынок. Стало известно, что калининградское предприятие «Автотор» заинтересовано возможностью локализации производства на мощностях бывшего завода Hyundai.

Так, месяц назад правительство Калининградской области направило письмо Президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность освоения «Автотором» производства на площадке мощностью более 200 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением этой инициативы. В свою очередь Владимир Путин поручил рассмотреть это предложение вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову.

Кроме того, по словам источника агентства «Интерфакс» после того, как из России ушли многие бренды, среди которых были и бывшие партнеры «Автотора», это негативно сказалось на предприятии. Впрочем, «Автотор» смог найти новых партнеров – из Китая (BAIC, Kaiyi и SWM). Также завод освоил выпуск 15 моделей и занялся созданием 12 новых заводов в рамках обновленной программы локализации.

Инвестпрограмма российской компании предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в России, говорится в письме. Помимо этого, там сообщается о том, что «Автотор» предлагает в короткие сроки наладить выпуск автомобилей в Санкт-Петербурге, модернизировав завод с локализацией ДВС нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе.

Если договоренность о локализации произойдет, то из Калининграда на площадку Hyundai будет возможна поставка ряда комплектующих. От предприятий «Росатома» – тяговых батарей и систем управления. От «Газпрома» совместно с «Автотором» – аппаратуры для двигателей на газомоторном топливе. При этом завод в Санкт-Петербурге после модернизации сможет поставлять двигатели, в том числе газомоторные, в адрес «Автотора» и на другие российские предприятия.

Если калининградский «Автотор» получит разрешение о локализации в Санкт-Петербурге, то потребуется увеличить его инвестиционную программу до 70 млрд рублей. При том, что «Автотор» уже осуществил инвестиции в объеме 10 млрд рублей.

Также источник «Интерфакса» сообщает, что СПИК «Автотора», который был заключен еще в 2019 году, а также отраслевые меры поддержки автопрома в Калининградской области, предлагается продлить до 2033 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство Санкт-Петербурга обсуждало с компанией «Астана Моторс» из Казахстана возможную продажу завода Hyundai. На производственной площадке планировалось открыть масштабный образовательный центр для подготовки промышленных кадров.

Фото: Hyundai