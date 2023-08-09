В Брянске скоро откроют новый автосборочный завод BNM

В Брянске скоро откроется автозавод BNM, который принадлежит главе компании «БН-Моторс» Алексею Подщеколдину. Напомним, в июне 2023 года он заключил соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW.
Как сообщают «Брянские новости», предприятие расположилось на территории Брянского автомобильного завода. Здесь будут собирать легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью 1 - 1,5 тонны, с одно- и двухрядными кабинами.
Рассказывая в начале лета об этом проекте, глава «БН-Моторс» отметил, что грузовички будут недорогими - цены на них будут начинаться от 2 млн рублей. На первых порах работу на предприятии получат около 110 человек, но перед инженерами-конструкторами поставлена задача увеличения локализации производства и адаптации модели к российскому рынку. Соответственно, число занятых сотрудников со временем должно вырасти.
Первым на сборку поставят малотоннажный грузовик BAW Т7, который на рынок выйдет под брендом BNM.
Автомобили обещаны в модификации CNG - с газовым двигателем объемом 2 л, работающим на сжатом метане. На машинах для китайского рынка этот мотор развивает 122 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Какие технические характеристики автомобили получат в России - узнаем, видимо, накануне старта производства.
Известно, что перед заводом поставлена задача - за первые полтора года выйти на выпуск 1000 - 2000 машин в месяц. В 2024 - 2025 гг. компания рассчитывает собирать и отдавать рынку по 12 - 24 тыс. грузовиков в год. Производство легковых автомобилей этой марки на брянском предприятии пока не планируют, хотя у BAW в линейке есть пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили. Но «БН-Моторс» получил эксклюзивные права на дистрибуцию BAW в России, и в будущем может легковые машины просто привозить из Китая.
Фото: пресс-служба администрации Брянска; «Автопоток»