В Брянске скоро откроют новый автосборочный завод BNM

В Брянске скоро откроется автозавод BNM, который принадлежит главе компании «БН-Моторс» Алексею Подщеколдину. Напомним, в июне 2023 года он заключил соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW.

Как сообщают «Брянские новости», предприятие расположилось на территории Брянского автомобильного завода. Здесь будут собирать легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью 1 - 1,5 тонны, с одно- и двухрядными кабинами.

Рассказывая в начале лета об этом проекте, глава «БН-Моторс» отметил, что грузовички будут недорогими - цены на них будут начинаться от 2 млн рублей. На первых порах работу на предприятии получат около 110 человек, но перед инженерами-конструкторами поставлена задача увеличения локализации производства и адаптации модели к российскому рынку. Соответственно, число занятых сотрудников со временем должно вырасти.

Первым на сборку поставят малотоннажный грузовик BAW Т7, который на рынок выйдет под брендом BNM.