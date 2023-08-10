УАЗ приступил к поставке штампованных деталей для автомобилей Aurus

Дочерняя компания Ульяновского автозавода приступила к поставке комплектующих изделий для автомобилей Aurus, сообщает корпоративная газета предприятия «Панорама УАЗа». Какие именно это детали, не уточняется, но всего освоено пять компонентов, которые изготавливаются при помощи лазерной резки, штамповки, сварки с гальванопокрытием.

Перед началом производства деталей была проделана работа по подготовке производства, для успешной реализации проекта были объединены усилия нескольких предприятий.

Известно, что договор с Aurus на изготовление деталей был заключен еще в прошлом году, практически одновременно с ФГУП «НАМИ», куда уже в марте 2023 года осуществили первую поставку автокомпонентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе УАЗ запускает производство внедорожника «Патриот» с модернизированной задней подвеской. Усиленные третьим листом рессоры минимизируют колебания при проезде неровностей, а также позитивно скажутся на курсовой устойчивости и управляемости.

Фото: ООО «УАЗ-Штамповочное производство»