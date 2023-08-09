Около 1 тысячи автомобилей с пробегом поступит в Россию из Китая

Одна из китайских международных логистических компаний планирует до конца 2023 года поставить в Россию из КНР порядка 1 тысячи подержанных автомобилей. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель генерального директора «Хэйлунцзянской международной логистической компании Дракон-линк» Гэ Синь.

Как сообщает Transsibinfo.com, в апреле эта компания получила лицензию на экспорт автомобилей с пробегом, а в июле привезла в Россию первые 92 автомобиля и намерена наращивать свои поставки. Большая часть привозимых машин имеет возраст не старше 5 лет.

Гэ Синь также рассказал, что в дальнейшем торговая группа его компании планирует развивать три зарубежных офиса в России - в Москве, Владивостоке и Хабаровске. При этом речь идет не только о торговле автомобилями.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2023 года в нашей стране было куплено более 52,5 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок. Это составляет менее 2% от всего объема вторичного рынка.

Будут ли все привезенные автомобили с пробегом именно китайских брендов? На этот вопрос однозначного ответа нет. Говоря о поставляемых в Россию брендах, собеседник агентства отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики могут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны ли будут большие машины или легковые, автомобили китайских марок или других.

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Фото: АВТОСТАТ