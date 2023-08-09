Около 1 тысячи автомобилей с пробегом поступит в Россию из Китая | АВТОСТАТ

Около 1 тысячи автомобилей с пробегом поступит в Россию из Китая

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Около 1 тысячи автомобилей с пробегом поступит в Россию из Китая

Импорт транспортных средств в Россию в 2023 году
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Одна из китайских международных логистических компаний планирует до конца 2023 года поставить в Россию из КНР порядка 1 тысячи подержанных автомобилей. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель генерального директора «Хэйлунцзянской международной логистической компании Дракон-линк» Гэ Синь.

Как сообщает Transsibinfo.com, в апреле эта компания получила лицензию на экспорт автомобилей с пробегом, а в июле привезла в Россию первые 92 автомобиля и намерена наращивать свои поставки. Большая часть привозимых машин имеет возраст не старше 5 лет.

Гэ Синь также рассказал, что в дальнейшем торговая группа его компании планирует развивать три зарубежных офиса в России - в Москве, Владивостоке и Хабаровске. При этом речь идет не только о торговле автомобилями.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2023 года в нашей стране было куплено более 52,5 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок. Это составляет менее 2% от всего объема вторичного рынка.

Будут ли все привезенные автомобили с пробегом именно китайских брендов? На этот вопрос однозначного ответа нет. Говоря о поставляемых в Россию брендах, собеседник агентства отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики могут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны ли будут большие машины или легковые, автомобили китайских марок или других.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту - при помощи калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайвторичный рынокимпорткитайские автомобилиавтомобили с пробегом

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