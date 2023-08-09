Продажи кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro должны начаться в сентябре

Появление на российском рынке кроссовера Kaiyi X3 и созданного на его основе X3 Pro ожидается в начале сентября. Об этом сообщил «Российской газете» директор бренда «Авилон Kaiyi» Илья Петров. Старт продаж этих новинок уже переносили, причем, не раз. Сначала назывался апрель 2023 года, потом июнь и вот сейчас заговорили о сентябре.

Напомним, что переднеприводный кроссовер Kaiyi X3 по своим размерам сопоставим с уже знакомыми россиянам корейскими Kia Seltos и Hyundai Creta. Он выступает в той же «весовой категории», что и российский «Москвич». Длина модели составляет 4400 мм, ширина - 1831 мм, высота - 1653 мм, колесная база - 2632 мм.

Эксперты напоминают, что автомобиль построен на базе Chery Tiggo 4, но он немного длиннее, а вот по дизайну очень много пересечений с родительской моделью. Из недостатков модели некоторые знатоки называют слабоватую динамику разгона, зато среди явных достоинств - его экономичность: в смешанном режиме движения кроссовер, судя по данным производителя, тратит на 100 км всего 6,5 - 6,7 литра бензина.

Что касается Kaiyi X3 Pro, то его размеры идентичны тем, что у X3, да и внешне не так уж много отличий, но у него более мощный двигатель, а соответственно динамика разгона обещает быть выше.

Вопрос о стоимости этих двух новинок и раньше звучал достаточно расплывчато («в диапазоне 1,8 - 3 млн рублей»), а сейчас, когда до старта продаж не меньше месяца, а рубль ведет себя не слишком устойчиво, пока никто не готов озвучивать конкретные цены.

Подробную информацию о технических характеристиках моделей - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ