Линейка автомобилей Sollers Atlant пополнилась грузопассажирской версией

Компания «Соллерс» объявила о новой модификации автомобилей Sollers Atlant. Как сообщает пресс-служба отечественного бренда, модель получила грузопассажирскую версию, которая построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 тонны.

Sollers Atlant в грузопассажирском варианте исполнения представлен с короткой, средней и длиной базой. Объем грузового отсека составляет от 3 до 7,1 куб. м, поэтому внутри фургона можно разместить до двух европаллет.

Новинка повторяет технические характеристики цельнометаллического фургона. В версии с короткой колесной базой устанавливается двигатель объемом 1,9 л мощностью 135 л.с. Варианты со средней и длиной базой оснащены мотором объемом 2,7 л (150 л.с.). Двигатели – дизельные, они отвечают экологическим нормам «Евро-5». Уже в базовой комплектации в автомобиле установлена антиблокировочная система ABS, система курсовой устойчивости ESP и две подушки безопасности.

Грузопассажирский Sollers Atlant оснащен двумя рядами сидений, которые включают в себя шесть посадочных мест. Второй ряд предусматривает три раздельных кресла с высокими спинками и инерционными ремнями безопасности. Пассажирский отсек имеет дополнительную термоизоляцию, а также собственный отопитель мощностью 4 кВт.

Внутри автомобиль обшит композитными панелями и вставками из АБС-пластика, а в боковых стеклах предусмотрены сдвижные форточки. Также на потолке над задними сиденьями имеется дополнительный плафон освещения, а ступенька на входе оборудована подсветкой.

Стоимость грузопассажирских версий Sollers Atlant составляет от 3 564 000 рублей.

Напомним, что что производство автомобилей марки Sollers в ОЭЗ «Алабуга» началось в конце 2022 года. На сегодняшний день на заводе налажен выпуск автомобилей по системе полного цикла, которая включает в себя сварку и окраску кузовов, а также сборку коммерческого транспорта.

Кроме коммерческих автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс»