В правительственных кортежах вместе с Aurus появились и китайские автомобили

В ходе форума «Россия - Африка» его высокопоставленных участников обслуживали не только российские седаны Aurus. Правительственные делегации из разных стран мира разъезжали по Санкт-Петербургу и на автомобилях зарубежного производства. Как сообщает пресс-служба китайского бренда Hongqi, среди них были седаны H9, которые с 2023 года официально продаются в России. Машины для мероприятия в количестве 40 единиц были предоставлены дилером («МБ-Беляево») в черном цвете в максимальной комплектации «Делюкс», включающей в себя сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, датчик качества воздуха (AQS), генератор отрицательных ионов кислорода, широкий набор систем помощи водителю и другие премиальные опции.

А вот охрана сопровождала высокопоставленных гостей форума на вседорожниках TANK 500 и EXEED VX, а для перевозки другого персонала были задействованы микроавтобусы Sollers Atlant, сообщает Motor.ru. Напомним, что Hongqi - это китайский премиум-бренд, автомобили которого исторически создавались с прицелом на обслуживание высших лиц государства, уровня первых министров. В условиях санкций в отношении России со стороны недружественных европейских государств действуют ограничения на ввоз дорогих автомобилей из этих стран, и они попадают в страну только благодаря разрешенному параллельному импорту. Китайский Hongqi демонстрирует, что в состоянии предоставить российскому рынку достойную замену некоторым из европейских премиальных марок. Первыми на наш рынок из моделей Hongqi официально вышли седаны H9 - случилось это весной 2023 года, затем электрические полноприводные внедорожники E-HS9. В июле стартовали продажи седанов H5 и внедорожников HS5.