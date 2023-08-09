Haval Jolion стал самой популярной моделью сегмента SUV в России

Если по итогам июля самым продаваемым кроссовером в нашей стране является Chery Tiggo 7 PRO Max, то за 7 месяцев 2023 года в сегменте SUV лидирует Haval Jolion. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Так, за период с января по июль кроссовер Haval Jolion был реализован в количестве 23596 единиц, что позволило ему обойти внедорожник LADA Niva Travel (23438 шт.) и стать лидером сегмента SUV на российском рынке. Напомним, что отечественная модель первенствовала по итогам 1 полугодия, а теперь опустилась на вторую строчку.

Третье место в этом рейтинге занимает кроссовер Geely Coolray, который за 7 месяцев разошелся тиражом в 21221 экземпляр. На четвертой позиции расположился внедорожник LADA Niva Legend (18173 шт.), а замкнул пятерку самых популярных моделей сегмента SUV за отчетный период кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (17952 шт.)

Информация по другим наиболее продаваемым кроссоверам и внедорожникам содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ