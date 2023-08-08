Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor

Дебют нового внедорожника Haval Raptor состоится в конце августа на автосалоне в городе Чэнду. Однако концерн Great Wall Motors уже опубликовал его официальные изображения, сообщает портал Speedme.

Производители позиционируют автомобиль как гибридный компактный внедорожник. Длина Haval Raptor составляет 4680 мм, ширина – 1916 мм, высота – 1822 мм, колесная база при этом равна 2738 мм. Кроме того, 120 мм длины добавляет внешнее запасное колесо.

Под капотом внедорожника находится гибридная силовая система Hi4 от Great Wall Motors, которая состоит из 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов с литий-железо-фосфатной батареей. Для Haval Raptor предусмотрено две версии мощности. В первом случае суммарная мощность двигателей составляет 383 л.с. Запаса хода на электротяге хватит на 145 км. Во втором случае мощность достигает 378 л.с., а на одном заряде автомобиль может проехать 102 км.