Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor | АВТОСТАТ

Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor

0

Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor

Импорт транспортных средств в Россию в 2023 году
Все оперативные данные

Дебют нового внедорожника Haval Raptor состоится в конце августа на автосалоне в городе Чэнду. Однако концерн Great Wall Motors уже опубликовал его официальные изображения, сообщает портал Speedme.

Производители позиционируют автомобиль как гибридный компактный внедорожник. Длина Haval Raptor составляет 4680 мм, ширина – 1916 мм, высота – 1822 мм, колесная база при этом равна 2738 мм. Кроме того, 120 мм длины добавляет внешнее запасное колесо.

Под капотом внедорожника находится гибридная силовая система Hi4 от Great Wall Motors, которая состоит из 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов с литий-железо-фосфатной батареей. Для Haval Raptor предусмотрено две версии мощности. В первом случае суммарная мощность двигателей составляет 383 л.с. Запаса хода на электротяге хватит на 145 км. Во втором случае мощность достигает 378 л.с., а на одном заряде автомобиль может проехать 102 км.

Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor

Дизайн отличается ретро-стилем. Решетка радиатора украшена чернеными горизонтальными планками, которые идут в комплекте с заклепками. Серебристый логотип Haval расположен по центру решетки радиатора. Фары – светодиодные округлой формы.

Салон автомобиля полностью выполнен в черном цвете, включая центральную консоль, кожаные сиденья и обшивку дверей переднего пассажира из углеродного волокна.

Появились официальные фотографии нового внедорожника Haval Raptor

Стоимость Haval Raptor составит порядка 200 тысяч юаней, а продажи начнутся до конца года.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на российском рынке, можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: haval/weibo.com

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкивнедорожникиsuvкитайские автомобилиhaval

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх