GAC может расширить в России свою линейку автомобилей

Китайский автопроизводитель GAC (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) может расширить собственный модельный ряд, представленный в нашей стране, сообщает «Российская газета».

О таких планах заявлялось еще в начале 2023 года. Тогда упоминалось увеличение объема продаж и развитие модельного ряда в нашей стране, в том числе его обновление. Представители издания, побывавшие недавно на заводе GAC в городе Урумчи, рассказали, что от планов по расширению российского модельного ряда в компании не отказались.

Как выяснилось, на сборочном предприятии в Урумчи журналистам продемонстрировали некоторые из новинок, которые могут попасть на наш рынок. Это внедорожник GAC Emcoo, выполненный в дизайне hi-tech (разработанный в содружестве с Toyota), легковой автомобиль для более молодой аудитории GAC Empow и достаточно свежий (вышел на китайский рынок только в этом году) компактный кроссовер GS3 Power.

Напомним, что сегодня в российской модельной линейке GAC присутствют три автомобиля: минивэн GN8, а также кроссоверы GS5 и GS8.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «Китайские автомобили»