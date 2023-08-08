В России стартуют продажи седана Dongfeng Aeolus Shine Max с ценой в 3 млн рублей

Официальный дистрибьютор бренда Dongfeng – компания «Моторинвест» – объявляет о начале продаж бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max. Этот автомобиль стал первой моделью новой линейки Aeolus, который доступен во всех официальных дилерских центрах бренда Dongfeng в России, сообщает пресс-служба компании «Моторинвест».

Напомним, что длина седана Aeolus Shine Max составляет 4797 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1474 мм. Колесная база равна 2770 мм. Автомобиль базируется на собственной модульной платформе DSMA, которая предполагает наличие электроусилителя рулевого управления, многорычажной задней подвески и переднего привода. Под капотом находится 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с., работающий в паре семиступенчатым «роботом».