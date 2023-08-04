Новый седан JAECOO вышел на дорожные испытания в Китае

Компания Chery выпустила на дорожные испытания новый седан, предназначенный для внешних рынков. Как сообщает портал «Китайские автомобили», по всей видимости, это будущая модель в линейке нового бренда JAECOO.

Отмечается, что очертания кузовных деталей новинки вызывают определенные вопросы. Если это очередная экспортная модификация седана Chery Arrizo 5, то в России скоро может появиться новая модель в линейке OMODA.

Но с другой стороны, эксперты полагают, что вышедшая на испытания модель может принадлежать к линейке JAECOO. Напомним, что кроссовер JAECOO J7 ожидается в России, причем уже в сентябре нынешнего года.

На мысль о JAECOO наталкивает и внешний немного агрессивный вид решетки радиатора. А споры вызывает то, что говоря о планах JAECOO, седаны руководством компании не заявлялись.

Какие еще автомобили из КНР могут появиться на российском рынке в 2023 году? Об этом подробно расписано здесь.

Фото: «Китайские автомобили»