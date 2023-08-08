Производство автомобилей LADA Largus перенесут из Тольятти в Ижевск

Правление АО «АВТОВАЗ» приняло решение о переносе выпуска всего семейства автомобилей LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в PR-дирекции предприятия.

Проект переноса сборки «ларгусов» планируется завершить во втором квартале 2024 года. При этом, согласно планам производства, в августе 2023 года в Тольятти будет выпущена партия из 635 LADA Largus, а до конца года будет собрана опытная партия электромобилей LADA e-Largus в Ижевске.

Временная приостановка производства и перенос LADA Largus на другую площадку связана с максимальной загрузкой в ближайшие года конвейерных линий в Тольятти. Все дело в том, что там планируется наращивать объемы производства текущего модельного ряда и новых автомобилей, а именно: LADA Iskra, LADA Aura и нового кроссовера на платформе Vesta. Так, сборочная линия №1 будет специализироваться на выпуске автомобилей на одной платформе.

«Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели», – отмечается в официальном сообщении автозавода.

Напомним, что выпуск семейства LADA Largus стартовал в 2012 году. Автомобиль является перелицованной версией Dacia Logan MCV. После ухода из России концерна Renault-Nissan в прошлом году, производство «ларгусов» было приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих. В июле 2022 года была собрана небольшая партия в 1800 экземпляров. Несмотря на это, уже в мае нынешнего года в СМИ сообщалось, что у дилеров практически не осталось универсалов и фургонов LADA Largus.

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Фото: АВТОСТАТ