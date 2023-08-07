Продажи легковых автомобилей в РФ растут пятую неделю подряд

Уже на протяжении пяти недель подряд в нашей стране наблюдается увеличение объемов реализации новых легковых машин. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой данных АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Так, по итогам 31-й недели 2023 года (с 31 июля по 6 августа) в России было продано 28 295 новых легковых автомобилей. Это на 10% больше, чем неделей ранее. И рост продаж длится уже пятую неделю подряд – начиная с 26-й. Также эксперты отмечают, что достигнутый за последнюю неделю результат является рекордным за почти 1,5 года. Более высокий показатель был зафиксирован в 9-ю неделю 2022-го (38 526 шт.).

Что касается итогов минувшей недели, то в начале августа лидером российского рынка осталась LADA с долей 26,4%. Далее идут сразу шесть китайских брендов – Chery (12%), Haval (9%), Geely (8,8%), Changan (6,3%), OMODA (5,8%) и EXEED (4,8%). В ТОП-10 также попали Kia (3%), Toyota (2,5%) и Hyundai (2,4%). Доля каждой из оставшихся марок составила менее 2%.

В модельном рейтинге лидерство сохранила LADA Granta, а кроме нее, в первую пятерку вошли Chery Tiggo 7 PRO Max, LADA Vesta, OMODA C5 и Haval Jolion. Только у этих моделей объемы реализации за последнюю неделю превысили 1 тысячу единиц.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ