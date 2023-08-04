Госслужащим купили отечественных автомобилей на 872 млн рублей

В первых числах августа Президент РФ Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он также подчеркнул, что закупки иномарок для госслужащих должны быть «абсолютно исключены». Видимо, в ответ на данный посыл журналисты «Ведомостей» решили выяснить, какие автомобили закупались для чиновников в последнее время.

Специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» по их просьбе подсчитали объемы таких закупок. Оказалось, что в 2021 году госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные машины (на сумму 1 млрд 363 млн рублей). В 2022 году упоминается только о 85 тендерах (на 648 млн рублей). А по итогам 6 месяцев 2023 года говорится только о 37 (на 236 млн рублей).

В пояснениях к этим цифрам были упомянуты санкции со стороны западных стран (в закупках речь во многом шла о таких автомобильных брендах, как Mercedes-Benz и Toyota), сложности с поставкой комплектующих и непростая ситуация с отечественными марками. Потому что на данном этапе производства даже в отечественных моделях очень высок процент импортной составляющей.

Тот же источник сообщает, что в нынешнем году уже наметился поворот к отечественному автопрому, который может закрепиться. Так, за первые шесть месяцев 2023 года было размещено 515 извещений на закупку отечественных автомобилей (на 872 млн рублей). Для сравнения: за весь 2022 год таких тендеров было всего 807 (на общую сумму около 1 млрд рублей).

Во сколько обходится содержание отечественного (и не только) автомобиля? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ