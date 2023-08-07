Профсоюз АВТОВАЗа назвал автомобили, которые доступны для сотрудников со скидкой 10%

В начале августа на страничке первичной профсоюзной огранизации АВТОВАЗа в соцсети «ВКонтакте» появилась информация с перечнем автомобилей, которые действующие и бывшие сотрудники предприятия могут купить со скидкой 10%. Стоит отметить, что эта акция не разовая - каждый месяц в соответствии с Коллективным договором некоторое количество автомобилей, выпускаемых предприятием, отдается на выкуп сотрудникам и пенсионерам завода.

Так, только за первую половину 2023 года работниками АВТОВАЗа было приобретено 960 автомобилей - может и не самых ходовых комплектаций, но с указанной скидкой до 10%. Скидку обычно рассчитывают, исходя из рекомендуемых розничных цен. При этом, покупая такой автомобиль, сотрудник может рассчитывать на то, что ему не будут навязывать дополнительное оборудование, как это часто делают в дилерских центрах. В итоге, оформив автомобиль LADA, работник предприятия может сэкономить и более 100 тысяч рублей (в зависимости от модели).

В соответствии с опубликованными ценами самый бюджетный вариант седана LADA Granta сотрудник АВТОВАЗа в августе сможет приобрести за 660 150 рублей (влияют цвет эмали и комплектация), LADA Niva Legend - от 735 750 рублей, LADA Niva Travel - от 936 450 рублей, лифтбек Granta - от 733 050 рублей, универсал Granta - от 733 410 рублей.

Важно, что завод даже в самые сложные времена не прекращал выполнять свои обязательства перед сотрудниками, делает он это и сейчас: в августовском списке - более сотни автомобилей для «своих».

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ