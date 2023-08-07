В Госдуме сообщили о возрождении автомобильного бренда «Волга»

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями обрабатывающий промышленности призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. В Госдуме это решение поддержали. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такую возможность уже удалось обсудить с руководителями фракций Государственной думы и все поддержали это решение, сообщает «Российская газета».

По словам Володина, была достигнута договоренность, что депутаты будут передвигаться на автомобилях «Москвич», Aurus и LADA. «В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его», – заявил спикер Государственной думы. Переход на отечественные бренды начнется уже с сентября.

О том, что «Группа ГАЗ» может начать производство легковых автомобилей уже летом 2024 года говорил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Производство планируется организовать на площадках, освобожденных иностранными автопроизводителями, которые покинули Россию.

Как ранее сообщал АВТОСТАТ, Горьковский автозавод в 2008 году уже запускал в «серию» легковые автомобили под названием Volga Siber. Изначально новинка предлагалась в двух вариантах – «Комфорт» и «Люкс». Автомобили были оснащены 143-сильным двигателем Chrysler объемом 2,4 л и автоматической коробкой передач. Volga Siber был создан на базе Chrysler Sebring. В 2010 году автомобиль оснастили механической коробкой передач. Однако в том же 2010 году выпуск машин был завершен. Суммарный объем производства модели в 2008 – 2010 годах составил около 9 тысяч единиц.

Фото: ГАЗ