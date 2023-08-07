На сайте АВТОВАЗа появилась информация о новом кроссовере LADA X-cross 5

Наряду с действующими моделями на официальном сайте АВТОВАЗа (lada.ru) теперь можно увидеть и новый кроссовер LADA X-cross 5. Соответствующая картинка сопровождается надписью «Скоро в продаже».

Как сообщалось ранее, продажи этого среднеразмерного кроссовера планируется начать до конца 2023 года. При этом с моделью LADA X-cross 5 отечественный бренд впервые в своей истории входит в более высокий класс SUV (С).

Модель LADA X-cross 5 начали собирать 17 июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге. По сути, это перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77. Соответственно, все характеристики и габаритные размеры будут такими же. Новинку оснащают передним приводом, 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией (вероятно, возможно и сочетание с МКП - как у «китайца»). Также обещают, что в ней будут все необходимые опции безопасности и комфорта, в том числе интеллектуальная система безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система и панорамная крыша.

В июне некоторые топ-менеджеры предприятия, говоря о стоимости новинки, полагали, что ее цена не будет превышать 2,5 млн рублей, однако сегодня, учитывая непростую ситуацию на валютном рынке, конкретных цифр уже никто не называет. Они будут известны ближе к выходу на рынок. Однако, учитывая местное производство, она все же должна быть ниже, чем у потенциальных конкурентов.

Какие еще автомобили пополнят российский рынок? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».