Продажи новых автобусов в июле выросли на 22%

По итогам июля 2023 года в России было реализовано 1 102 новых автобуса – на 22% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Свыше 40% автобусного рынка приходится на отечественную марку PAZ. Так, в прошлом месяце объем продаж новых «пазиков» составил 465 единиц, что на 54% больше, чем в июле 2022 года. Далее в рейтинге расположился китайский бренд Yutong (248 шт.; рост в 3,1 раза за счет низкой сравнительной базы), за ним – отечественный Volgabus (72 шт.; -18%). В ТОП-5 попали еще российский NEFAZ (67 шт.; рост в 4,8 раза) и белорусский MAZ (43 шт.; -79%).

В модельном рейтинге первые три позиции по итогам июля заняли представители Павловского автозавода – PAZ 3204 (195 шт.), PAZ 3206 (112 шт.) и PAZ 3205 (95 шт.). В пятерке лидеров также оказались Yutong ZK6938HB9 (83 шт.) и Volgabus 4298 (72 шт.).

Что касается 7 месяцев 2023 года, то за этот период объем реализации новых автобусов в РФ составил 9 639 единиц – на 34% больше, чем в январе – июле 2022 года.

О других итогах рынка коммерческого транспорта вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ