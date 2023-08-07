ГАЗ, КАМАЗ и «Москвич» возобновили производство после корпоративного отпуска

Сразу три предприятия российского автопрома сегодня, 7 августа, возобновили производство после корпоративного отпуска, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Напомним, что предыдущие две недели ГАЗ, КАМАЗ и автозавод «Москвич» находились в корпоративном отпуске. Раньше всех из них он начался у «Москвича» (с 22 июля), а ГАЗ и КАМАЗ ушли на отдых чуть позже (с 24 июля).

Практика летних корпоративных отпусков довольно распространенное явление в российском автопроме. На этот период на предприятиях заранее готовится определенный запас готовых автомобилей на складах, позволяющий обеспечить спрос потребителей. При этом часть персонала продолжает свою работу, например, сотрудники, занятые реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, обработкой документации, согласованием договоров. Также остаются на рабочих местах те, кто отвечает за ремонт и обслуживание зданий и сооружений, модернизацию оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы.

Отметим, что совсем недавно, с 26 по 30 июля, в связи с внеплановым корпоративным отпуском приостанавливал производство и АВТОВАЗ. Это было связано с переносом зимней части отпуска (конец декабря 2023-го) на лето.

Фото: АВТОСТАТ