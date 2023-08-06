Продажи новых грузовиков в июле увеличились вдвое

Рынок грузовых автомобилей на низкой базе прошлого периода в июле 2023 года показал почти двукратный рост. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года». Отметим, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ».

Так, в июле в России было реализовано 13 147 новых грузовиков – на 98% больше, чем в июле 2022-го. Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит пятая часть от общего объема. В июле продажи новых «камазов» составили 2 618 экземпляров, что на 4% превысило результат годичной давности. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовых машин попали китайские SITRAK (2 550 шт.), Shacman (2 081 шт.; +102%), FAW (1 608 шт.; в 3,5 раза) и Howo (563 шт.; -16%).

Лидером среди моделей остается грузовик SITRAK C7H, который по итогам июля был реализован в количестве 2 549 единиц. Продажи остальных моделей не дотянули и до тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь вошли еще FAW CA3310 (923 шт.), Shacman SX3258 (640 шт.), Shacman SX3318 (579 шт.) и KAMAZ 65115 (510 шт.).

По итогам 7 месяцев 2023 года объем реализации новых грузовых машин в нашей стране составил 75 868 единиц. Это на 71% больше, чем в январе – июле прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ