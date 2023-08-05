Продажи новых LCV в июле выросли на 45%

За июль нынешнего года в России было реализовано 6 916 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 45% больше, чем в июле 2022-го. Такие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года». Отдельно стоит отметить, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». К примеру, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Лидером же в сегменте LCV остается отечественный GAZ, которому принадлежит 63% от общего объема продаж. Так, в июле было реализовано 4 360 легких коммерческих машин этой марки (+60%). Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские бренды – УАЗ (1 118 шт.; +29%), новичок рынка Sollers (510 шт.) и LADA (306 шт.; -17%). Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai (194 шт.; +72%).

Самой продаваемой моделью на рынке новых LCV по-прежнему является GAZ Gazelle NEXT, которая в июле была реализована в количестве 2 714 единиц. Далее, с большим отставанием от лидера, следуют GAZ 3302 (591 шт.), УАЗ 3909 (479 шт.), GAZ 2752 (423 шт.) и Sollers Atlant (400 шт.).

По итогам 7 месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей пока не вышел «в плюс», но уже очень близок к этому. Так, объем продаж в январе – июле 2023 года составил 44 645 автомобилей – на 0,8% меньше результата годичной давности.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ