Zeekr 001 в июле стал самым продаваемым электромобилем в России

В ходе прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали десятку самых продаваемых моделей электромобилей в нашей стране по итогам июля 2023 года. Причем среди них есть как официально представленные на рынке, так и ввозимые по параллельному импорту.

Так, самым популярным электрокаром в РФ впервые стал китайский Zeekr 001. В прошлом месяце он разошелся тиражом в 152 экземпляра. На втором месте по популярности у россиян находится Volkswagen iD.4, показатель которого составил 121 единицу. В тройке лидеров оказался и отечественный Evolute i-PRO с результатом в 98 штук. На четвертой позиции расположилась Tesla Model Y (73 шт.), от которой чуть-чуть отстал Hongqi E-HS9 (72 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых новых электромобилей по итогам июля нынешнего года также вошли: Evolute i-JOY (68 шт.), Volkswagen iD.6 (55 шт.), «Москвич 3е» (43 шт.), Voyah Free (39 шт.) и Avatr 11 (33 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в представленном рейтинге только четыре модели официально продаются в России, а именно: Evolute i-PRO, Evolute i-JOY, «Москвич 3е» и Voyah Free. Остальные шесть завозятся альтернативным способом.

О том, какие марки электромобилей являются самыми популярными на российском рынке, можно узнать тут.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ