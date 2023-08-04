Российский авторынок в 2023 году может достичь 1 млн единиц

Сегодня в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года» эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили обновленный прогноз по продажам новых легковых автомобилей на 2023 год.

Прогноз рынка был улучшен: в оптимистичном варианте по итогам года фигурирует показатель в 1 млн новых машин (это +60% к 2022 году). В базовом сценарии эксперты прогнозируют 930 тысяч проданных автомобилей (+48%), а при неблагоприятном стечении обстоятельств (пессимистичная версия) – 840 тысяч единиц (+34%).

При этом специалисты отмечают, что сегодня приходится учитывать целый ряд негативных факторов, а именно: введенный с 1 августа новый утильсбор, сложную ситуацию с автокомпонентами на крупных отечественных предприятиях и продолжающееся падение курса рубля. Поскольку в автомобилях велика именно валютная составляющая, то цены будут и дальше двигаться вверх, а соответственно это будет сказываться на рынке.

Отметим, что по итогам 7 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 497,2 тыс. новых легковых машин*. Это на 28% больше, чем в январе – июле 2022-го. И хотя июль показал наилучший результат за последние 17 месяцев (было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей*), однако эксперты полагают, что это было в большой степени связано с ожидаемым введением с 1 августа ного утилизационного сбора и попыткой покупателей опередить происходящий и грядущий рост цен на авторынке.

О других тенденциях, которые происходят на авторынке РФ, вы можете узнать из видеозаписи трансляции эфира «АВТОСТАТ Оперативка», которая доступна здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ