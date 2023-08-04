Импорт автомобилей в Россию растет третий месяц подряд

Начиная с мая 2023 года ввоз автомобилей из-за рубежа в Россию показывает рост от месяца к месяцу. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года».

Так, по данным АО «ППК»*, во второй месяц лета в нашу страну было везено 80,3 тыс. новых легковых автомобилей, что является максимальным показателем за последние три года. Такой резкий скачок Сергей Удалов связывает с ростом цен на автомобили, который оказался неизбежным из-за ослабления рубля и повышения утилизационного сбора с 1 августа 2023 года. В связи с этим, импортеры старались привезти машины до их подорожания.

Импорт легковых автомобилей с пробегом тоже растет третий месяц подряд, достигнув в июле наибольшего результата, начиная с 2021 года. В прошлом месяце было ввезено 51,3 тыс. подержанных машин.

Что касается итогов 7 месяцев 2023 года, то в Россию за этот период импортировали 307,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подержанных машин за это время привезли в количестве 271,4 тыс. штук – в 2,9 раза больше, чем в январе – июле 2022-го.

Новые легковые автомобили чаще всего привозят из Китая. Так, в июле на долю этой страны пришлось 78,5% от всех импортированных машин в Россию. Подержанные автомобили по-прежнему чаще всего везут из Японии. Ее доля в июле составила 54,5%.

Более подробно о ключевых цифрах авторынка за июлю можно узнать из видеозаписи прошедшего онлайн-эфира, которая доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ