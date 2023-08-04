Chery Tiggo 7 PRO Max в июле стал самым продаваемым кроссовером в России

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июле 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. В прошлом месяце продажи этой модели составили 4815 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Таким образом, лидировавший в этом сегменте два месяца подряд кроссовер Haval Jolion на этот раз опустился на второе место. Его результат в июле составил 4304 машины. Третью строчку в этом рейтинге сохранил Geely Coolray с показателем 3931 экземпляр. Кроссовер OMODA C5 разошелся тиражом в 3809 единиц. Замкнул пятерку лидеров снова внедорожник LADA Niva Travel, который был реализован в количестве 3046 штук.

О других итогах российского авторынка в июле 2023 года можно узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ