Продажи новых легковых автомобилей в июле увеличились в 2,7 раза

По итогам июля в России было реализовано 95,7 тыс. новых легковых машин, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку. Итоги июля 2023 года». Эксперты отмечают, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»* и собственной сегментации рынка.

Что касается самих июльских продаж, то они оказались на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза превышает показатель июля 2022-го. При этом объем продаж за второй месяц лета оказался наилучшим за последние почти 1,5 года (в феврале 2022-го было 99,1 тыс. шт.).

Около половины (49%) реализованных в июле машин приходится на три марки. Лидирует по-прежнему отечественная LADA, показатель которой за месяц составил 27,4 тыс. единиц. Это составляет примерно 29% от общего объема продаж. Более 11% принадлежит китайской Chery (10,7 тыс. шт.), а более 9% – Geely (8,8 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали еще четыре китайских бренда (Haval, Changan, OMODA, EXEED), два корейских (Kia, Hyundai) и один японский (Toyota). При этом только три последних в июле продемонстрировали падение объемов реализации.

Что касается модельного рейтинга, то первенство тут сохраняет LADA Granta – продажи этого семейства по итогам июля составили 16,3 тыс. экземпляров. На второе место поднялась LADA Vesta (5 тыс. шт.), а на третье – Chery Tiggo 7 PRO Max (4,8 тыс. шт.). (3,5 тыс. шт.). В пятерке моделей-лидеров также оказались Haval Jolion и Geely Coolray (4,3 тыс. и 3,9 тыс. шт. соответственно).

Если же рассматривать итоги 7 месяцев 2023 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 497,2 тыс. новых легковых машин – на 28% больше, чем в январе – июле 2022-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ