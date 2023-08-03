«АВТОСТАТ Оперативка»: что произошло на авторынке в июле?

Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июля 2023 года» пройдет уже 4 августа, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка во второй летний месяц. В частности, будут очень подробно рассмотрены итоги продаж легковых автомобилей.

А что происходило в июле на рынке коммерческого транспорта? Об этом тоже расскажут наши эксперты, равно как о ценах, кредитах, электромобилях, импорте и даже вторичном рынке. Также вы сможете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ