«АВТОСТАТ Оперативка»: что произошло на авторынке в июле? | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка»: что произошло на авторынке в июле?

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«АВТОСТАТ Оперативка»: что произошло на авторынке в июле?

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2023 год (ежемесячный мониторинг)
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Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июля 2023 года» пройдет уже 4 августа, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка во второй летний месяц. В частности, будут очень подробно рассмотрены итоги продаж легковых автомобилей.

А что происходило в июле на рынке коммерческого транспорта? Об этом тоже расскажут наши эксперты, равно как о ценах, кредитах, электромобилях, импорте и даже вторичном рынке. Также вы сможете задать свои вопросы экспертам и получить ответы на них в ходе эфира.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииконференции

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