«Москвич» назвал 16 городов, в которых откроет новые автосалоны

Московский автозавод «Москвич» продолжает расширять свою дилерскую сеть. Как сообщает пресс-служба предприятия, новые дилерские центры отечественного бренда появятся еще в 16 городах России.

Уже известны сами города и компании, которые откроют новые автосалоны: Архангельск («Аксель»), Белгород («Моравия Моторс»), Иркутск («СибАвтоЦентр»), Калининград («ДО-КАР»), Калуга («Автоград»), Киров («Техцентр Гусар»), Курск («КЛЮЧАВТО»), Липецк («Ринг Авто»), Магнитогорск («Регинас»), Новороссийск («Юг-Авто»), Петрозаводск («КМ-Авто»), Тверь («Норд-Авто»), Тула («Автоимпорт»), Ульяновск («Мотом»), Чебоксары («ТрансТехСервис»), Ярославль («СИМ-Ярославль»).

Отмечается, что 16 дилерских центров в новых городах в ближайшее время начнут подготовку своих площадок к открытию. Также «Москвич» возобновляет прием заявок на получение статуса официального дилера в Брянске и Грозном, который пройдет с 3 августа по 29 сентября 2023 года. А в настоящее время в дилерской сети «Москвич» насчитывается 55 точек продаж и обслуживания, которые находятся в 25 российских городах.

Напомним, что действующая линейка автомобилей «Москвич» пока состоит из двух моделей – кроссовера с индексом «3» и его электрической версии «3е». Как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», с 1 августа они стали дороже более чем на 10%.

Полный список дилеров «Москвича» (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «КЛЮЧАВТО»