За полгода количество дилеров LCV в России снизилось на 17%

В России продолжает снижаться количество дилерских центров* по продаже и обслуживанию легких коммерческих автомобилей (LCV). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам проведенного мониторинга дилерских сетей автопроизводителей, работающих на российском рынке.

Так, на середину июля 2023 года в нашей стране насчитывалось 1244 дилера LCV. Это на 17% меньше, чем в январе. Общее снижение количества дилерских центров (-259) связано с тем, что за полгода было расторгнуто 304 действующих контракта, а новых заключено – 45. При этом основные «потери» пришлись на 1 квартал, т.к. во 2 квартале дилеров стало меньше лишь на 72.

Эксперты агентства отмечают, что практически все «закрывшиеся» в 1 полугодии дилеры LCV теперь предоставляют только услуги сервиса. Больше всего таковых оказалось у компании Renault – вследствие ухода с российского рынка все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров. На 42 дилера меньше стало у Hyundai, причем 38 из них выполняют только функции сервиса. То же самое относится к Volkswagen (-24), Peugeot (-22), Citroen (-19), Mercedes-Benz (-16) и Opel (-13).

Впрочем, даже на фоне общего отрицательного тренда есть и такие компании, у которых за полгода число дилеров LCV увеличилось. Прежде всего, это относится к новичку рынка – отечественному Sollers. За шесть месяцев у него стало на 13 дилерских центров больше. У китайской марки Foton общее количество дилеров LCV выросло на 9, а у российских ГАЗ, УАЗ и LADA – на 4, 2 и 1 соответственно.

Более подробная информация о дилерских центрах LCV в разбивке по производителям и регионам, содержится в ежеквартальном обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Без учета отдельных сервисных центров.

Фото: АВТОСТАТ